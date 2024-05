Muore a 19 anni aggrappato all'auto in fuga: il giallo della lite in strada

di Cecilia Legardi

Poco dopo le 2 del mattino un ragazzo di 19 anni è stato investito da un'auto nella provincia di Verona. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire i fatti: forse si è trattato di omicidio volontario per questioni di droga.

Verona, il mistero della tragedia in strada

Le indagini sono in corso da parte della Polizia locale di Verona, dopo la morte di un 19enne in Via Scrimiari residente a Bussolengo (Verona) che la scorsa notte è stato investito e trascinato da un'automobile che poi è fuggita, nel quartiere di Veronetta. L'incidente è stato segnalato al 118 e le pattuglie sono arrivate in pochi minuti sul luogo. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Borgo Trento, ma è morto subito essere arrivato nella struttura. Secondo gli investigatori, l'incidente si sarebbe verificato al termine di un'aggressione, avvenuta anche con la minaccia di un coltello, da parte di un gruppo di tre giovani, tra i quali la vittima.

Le telecamere

Dalla visione delle telecamere di sorveglianza, a bordo dell'automobile ci sarebbero state in tutto quattro persone. Potrebbe essersi trattato di un appuntamento per un acquisto di stupefacenti. Il guidatore si sarebbe impaurito ingranando la marcia e ripartendo velocemente nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, mentre il 19enne sarebbe rimasto attaccato alla portiera sul lato passeggero, rimanendo aggrappato per alcuni metri e cadendo poco dopo a terra, dopo aver urtato un paletto lungo la strada. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto fuggire una vettura grigia, che è stata individuata sulla Strada Bresciana. Riuscendo a leggere la targa attraverso le telecamere, gli agenti hanno sequestrato l'auto e fermato il conducente, un veronese di 24 anni. Al momento è indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso; al vaglio della magistratura le altre posizioni.

