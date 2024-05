Oroscopo del mese di giugno 2024, transiti planetari frenetici in Gemelli e Cancro. Chi sale e chi scende

L'oroscopo del mese di giugno 2024 parla di leggerezza e caos. Un mese diviso in due: con transiti planetari frenetici prima in Gemelli e poi in Cancro. Settimane dominate dal cambio di frequenze di Marte e Mercurio, che si spostano rispettivamente in Toro e in Gemelli. Per alcuni, quindi, potrebbe crescere la voglia di dialogare e ricucire gli strappi. I segni di Fuoco sono fiduciosi, in cerca di romanticismo e serate piccanti. Quelli di Terra stringono nuove amicizie. Creatività in crescita e voglia di riposo per i segni d'Aria. Malinconici inizialmente i segni d'Acqua, ma poi le cose cambiano.

Le previsioni di Leggo per il mese di giugno 2024.