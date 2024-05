Neonato morto tra gli scogli, la nonna accusata di infanticidio non risponde al gip: ripresa mentre abbandona il piccolo (ancora vivo)

di Redazione Web

La madre della tredicenne con deficit psichico che ha partorito il neonato trovato morto domenica mattina tra gli scogli di Villa San Giovanni i è avvalsa della facoltà di non rispondere. L'accusa per la nonna 40enne del piccolo è infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. Stamattina, 31 maggio, si è celebrata l'udienza di convalida davanti al gip Giovanna Sergi che dovrà decidere sul provvedimento di fermo emesso mercoledì scorso nei confronti della donna dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri.

Entro domani, il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare il fermo e se emettere l'ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini

Stando alle indagini della squadra mobile e dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto e dal pm Tommaso Pozzati, la donna, subito dopo il parto della figlia tredicenne, si è adoperata per riporre il piccolo, appena nato vivo, all'interno di uno zainetto e per abbandonarlo, poco dopo, sulla scogliera antistante il lungomare di Villa San Giovanni.

Le indagini hanno preso spunto dalla segnalazione ricevuta dai Carabinieri sullo stato di gravidanza di una minore di cui veniva indicato anche il nucleo familiare di appartenenza. Con la costante direzione del locale ufficio di Procura, gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Calabria, del Commissariato di Villa San Giovanni e dei Carabinieri di Villa hanno passato al setaccio i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona così riuscendo a ricostruire parte dell’itinerario percorso dall’indagata negli istanti precedenti all’abbandono dello zainetto.

