Saman Abbas, arrestata la mamma: trovata in un villaggio del Pakistan. Era scappata dopo aver ucciso la figlia

La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna a dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia avvenuta nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, accusata dall'indagine della Procura e dei carabinieri. Era latitante dal giorno in cui era tornata in patria, insieme al marito, dopo l'omicidio.

Su Shaheen c'era un mandato di cattura internazionale. È stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell'ambito delle attività d'indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana. La donna è comparsa questa mattina in tribunale nella capitale pachistana alle 10 ora locale (le 7 in Italia). A quanto si apprende è stata trasferita a Islamabad per le procedure formali di estradizione.

La latitanza del padre

Marito e moglie erano fuggiti, partendo con un biglietto di sola andata, il primo maggio, da Milano Malpensa per Lahore, come testimoniato dalle liste d'imbarco e dalle telecamere al gate dell'aeroporto. La richiesta di estradizione per entrambi, madre e padre di Saman, era stata firmata dall'allora ministra della Giustizia Marta Cartabia il 23 settembre 2021.

Shabbar fu arrestato il 15 novembre 2022 nella regione del Punjab su mandato di cattura internazionale.

La madre è l'autrice dell'omicidio

Per la Corte di Assise di Reggio Emilia «se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato/forzato». Fino ad ora si era pensato fosse questa la motivazione principale dietro all'uccisione della 18enne.

Inoltre, come si legge nelle pagine delle motivazioni della sentenza, «gli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia» hanno «letteralmente accompagnato la figlia a morire» e non «si esclude che sia stata» la madre «l'esecutrice materiale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 10:02

