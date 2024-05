Ragazzo di 21 anni morto accoltellato in un parco a Bologna, l'assassino in fuga: ipotesi rapina finita in tragedia Elementi utili a chiarire la dinamica potranno arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona







di Redazione web Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso ieri sera al parco della Montagnola a Bologna. Il giovane è stato accoltellato da un altro uomo, poi fuggito, e nonostante gli immediati soccorsi è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'omicidio è avvenuto mercoledì sera intorno alle 21.30 e da una prima ipotesi investigativa pare possa essersi trattato di un tentativo di rapina finito in tragedia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha condotto le indagini. Accoltellato al parco a Bologna La vittima è un 21enne di origine tunisina senza precedenti penali. Il ragazzo è stato ferito all'altezza del costato, sul lato sinistro, ed è stato trovato ai piedi della scalinata del Pincio. Elementi utili a chiarire la dinamica potranno arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Emergenza sicurezza Il sindaco di Bologna Matteo Lepore questa mattina ha sentito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo la notizia dell'omicidio al Parco della Montagnola. «Un episodio gravissimo che si aggiunge agli ultimi di questi giorni», fa sapere Matilde Madrid, capo di gabinetto del Comune. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA