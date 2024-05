Fedez, la nuova canzone contro le amiche di Chiara Ferragni. Ma nessuna vendetta sulla ex: «È la mamma dei miei figli»

Il dissing (tanto atteso) è servito. È uscito a mezzanotte del 31 maggio il nuovo singolo di Fedez con Emis Killa, dal titolo "Sexy Shop". Tutti si aspettavano un vero e proprio dardo di fuoco ma non è stato proprio così. Un brano molto atteso soprattutto per gli espliciti riferimenti a Chiara Ferragni e alla loro separazione. Eppure non c'è stata nessuna Revenge song e il rapper si è limitato a dare qualche suggerimento all'imprenditrice digitale: le ha consigliato di non fidarsi e ha ribadito che le sue amiche, erano, per l'appunto, "assetate di fama". Il video che riprende Fedez nella notte mentre parla di Chiara Ferragni al release party sta facendo il giro del web.



Le parole di Fedez

Dopo l'uscita del brano Fedez si è rivolto a chi era presente al party (amici e non) e ha parlato con estrema chiarezza. «Io non intendo prendere parte a questo gioco - ha sottolineato Fedez -.

Le amiche "assetate di fama"

Le barre della nuova canzone che fanno riferimento al matrimonio (ormai giunto al capolinea) con Chiara Ferragni sono evidenti. «Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita - si legge nel testo -. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita».

E ancora: «L’amore non si fa nei sexy shop sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato K.O. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio una storia infinita che poi è finita». «Non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo. Ma per te io non cambio».

In molti si stanno chiedendo: "Chi sono queste amiche? E quale sarà la reazione (tanto attesa) di Chiara Ferragni?". Per il momento, però, ci sono solo speculazioni.

