Biden: «Da Israele roadmap per il cessate il fuoco. Bisogna accettare, questa guerra deve finire». Netanyahu: «Avanti fino a eliminazione Hamas»

di Redazione web

«Israele ha proposto ad Hamas il ritiro di tutte le sue truppe da Gaza per sei settimane. Questo è il momento che Hamas venga al tavolo dei negoziati e accetti l'accordo». Così Joe Biden a proposito della proposta di Israele che prevede il ritiro delle forze, il cessate il fuoco completo in prospettiva e il rilascio degli ostaggi. «È il momento che questa guerra finisca», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.

Trump: «Stato fascista, processo orchestrato da Biden». Il presidente: «Dirlo è pericoloso, nessuno al di sopra della legge»

Le parole di Biden

Joe Biden preme su Hamas affinché accetti la «roadmap» proposta da Israele per fermare il conflitto a Gaza e consentire il rilascio degli ostaggi. Il presidente Usa è tornato in campo con forza con un discorso alla Casa Bianca per dire che «è il momento che questa guerra finisca», rivolgendosi in particolare alla fazione islamica palestinese dopo mesi di pressioni sul premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo Stato ebraico, ha annunciato Biden il cui discorso è stato trasmesso in diretta dai maggiori media di Israele, «ha proposto ad Hamas una roadmap per il cessate il fuoco».

President Biden outlines Israeli proposal for ceasefire and hostage release.



Full video: https://t.co/a2LwfI0bZI pic.twitter.com/ZOpX3rwsNC — CSPAN (@cspan) May 31, 2024

Le tre fasi

La proposta, ha spiegato, si compone di tre fasi: la prima, di sei settimane, con «un cessate il fuoco pieno e completo, il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza e il rilascio di un certo numero di ostaggi tra cui donne, anziani, feriti in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi». In questo frangente i civili palestinesi potranno tornare alle loro case e ai loro quartieri in tutte le aree di Gaza, compreso il nord, ha aggiunto il presidente americano, precisando che aumenteranno gli aiuti umanitari. La fase due «prevede la cessazione definitiva delle ostilità in base ai negoziati che avverranno nella fase uno». Infine la fase tre, nella quale «inizierà un importante piano di ricostruzione» della Striscia.

L'accordo, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, «porterà tutti gli ostaggi a casa, renderà sicuro Israele e creerà un governo migliore per Gaza senza Hamas al potere. L'intesa pone le basi per una soluzione politica che offra un futuro migliore sia agli israeliani sia ai palestinesi». Un percorso chiaro, a giudizio di Biden, che sembra costringere ad Hamas a dare una risposta altrettanto chiara.

La risposta di Netanyahu

Netanyahu ha confermato di aver autorizzato la squadra negoziale a «presentare uno schema per raggiungere la liberazione degli ostaggi», ma l'ufficio del primo ministro ha precisato che «la guerra non finirà finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi prefissati», compresa «l'eliminazione dei miliziani e del governo di Hamas».

La situazione

L'intervento del presidente Usa è arrivato il giorno stesso in cui l'Idf ha annunciato per la prima volta, dopo settimane di combattimenti, di essersi spostato nel centro di Rafah.

L'invito al Congresso

I leader del partito repubblicano e di quello democratico hanno invitato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare al Congresso. Lo annuncia lo speaker della Camera, il conservatore Mike Johnson. Nessuna data per il momento è stata fissata. L'invito è stato firmato da Johnson, dal leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries, e dai leader dei conservatori e dei liberal in Senato, rispettivamente Mitch McConnell e Chuck Schumer.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA