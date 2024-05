Ragazza stuprata al pronto soccorso, dopo gli abusi si è suicidata. Fermato un giovane: «Aveva bevuto e fumato»

Una vicenda terribile, che lascia senza parole. Una ragazza di vent'anni ha denunciato una violenza sessuale mentre si trovava in attesa al pronto soccorso di un ospedale, e si è poi tolta la vita dopo gli abusi. Accade a Vizzolo Predabissi, nel milanese: sia la giovane che il suo presunto stupratore erano in attesa al pronto soccorso, e poco dopo lui l'avrebbe raggiunta in un ambulatorio per poi abusare di lei, secondo quanto denunciato dalla ragazza.