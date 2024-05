Kate Middleton, Antonio Caprarica spegne l'ottimismo sulla salute della principessa: «Ci dirà lei quando starà meglio»

Se dal Regno Unito giungono voci incoraggianti sullo stato di salute della Principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, a spegnere ogni entusiasmo è Antonio Caprarica, celebre giornalista e opinionista televisivo. Secondo l'esperto, infatti, ci sono alcuni rumor che suggeriscono una certa preoccupazione, laddove ne arrivano molti altri che minimizzano la situazione, creando un quadro confuso.





Kate Middleton avvistata al negozio vicino casa: com'é oggi e come si é mostrata

Le parole di Antonio Caprarica

Per tentare di fare un po' di chiarezza tra questi pettegolezzi e distinguere quelli che sono stati diffusi per cercare di tranquillizzare il pubblico da quelle che sono reali condizioni della principessa del Galles, è intervenuto Antonio Caprarica che ha partecipato come ospite nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lo scorso 30 maggio. Con Myrta Merlino l'esperto ha discusso proprio della principessa di Galles. Cosa avrà mai rivelato?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 08:59

