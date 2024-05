Incidente a Milano, il 18enne non ce l'ha fatta: morto in ospedale poche ore dopo lo schianto in moto

di Redazione web

Non ce l'ha fatta P.L.L., il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto ieri sera in un incidente in moto a Milano, in via Corelli. Le sue condizioni erano disperate: trasportato in elicottero al San Raffaele, il giovane è morto in ospedale poche ore dopo il ricovero.

Morto il 18enne

Il ragazzo ha prima tamponato un'auto che aveva frenato per far attraversare un pedone e, dopo esser caduto in strada, è stato investito da un'altra auto proveniente dalla direzione opposta. Trasportato in elicottero al San Raffaele, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il ragazzo è poi morto in ospedale. Nessun'altra persona è rimasta ferita nell'incidente.

Domenica 12 Maggio 2024, 12:29

