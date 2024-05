Ilaria Salis, primo post su Instagram: «Rischio 24 anni di carcere duro. Sono ancora in quel pozzo, ha solo cambiato forma»

di Redazione web

Ilaria Salis, la 39enne brianzola a processo in Ungheria con l'accusa di aver aggredito alcuni estremisti di destra, e da alcuni giorni ai domiciliari dopo aver trascorso 15 mesi in carcere a Budapest, ha aperto un profilo Instagram. E il suo primo messaggio, pubblicato in mattinata, è un ringraziamento a compagni, compagne e anche perfetti sconosciuti che le sono «stati vicini» e sono la sua «forza», ma anche una precisazione: «Ancora in attesa di sentenza - ha rimarcato - rischio 24 anni di 'carcere duro', che equivalgono circa a 120 anni ai domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro».

«Ciao, sono Ilaria Salis e questo è il mio nuovo e unico profilo social - scrive nel suo primo post, pubblicato nella mattinata di venerdì 31 maggio - Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore tutte e tutti voi, amici, compagne, solidali e pure perfetti sconosciuti, che mi siete stati vicini e mi state sostenendo in questo periodo difficile. Siete la mia forza».

«Dopo 15 mesi rinchiusa in un carcere ungherese in custodia cautelare, adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest, indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi - scrive Ilaria - ancora in attesa di sentenza, rischio 24 anni di "carcere duro" che equivalgono a circa 120 anni di domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro», scrive riprendendo una delle sue lettere dal carcere, in cui affermava di sentirsi come fosse sul fondo di un pozzo. «Le mie circostanze personali e materiali al momento non mi permettono ancora di essere presente e di comunicare come e quanto vorrei - aggiunge la Salis - i miei amici mi danno una mano per veicolare i messaggi più essenziali tramite questa pagina».

Salis parla poi della sua candidatura alle elezioni europee: «Ci tenevo a ringraziare anche chi mi ha dato l'opportunità di candidarmi alle imminenti elezioni europee.

