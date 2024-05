Anita Olivieri festeggia il compleanno con gli ex gieffini: «L'amore è per chi ha coraggio». Frecciatina per Alessio Falsone?

di Redazione web

Anita Olivieri ha festeggiato il suo 27esimo compleanno insieme a tutti i suoi amici storici e anche ad alcuni degli ex gieffini con cui aveva legato di più all'interno della casa del Grande Fratello. La ragazza ha compiuto gli anni qualche giorno fa a Ibiza, precisamente il 25 maggio, e aveva trascorso il suo giorno speciale insieme ad Alessio Falsone - i due dovevano ancora annunciare la rottura - Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e il suo fidanzato Riccardo.

Nelle scorse ore, Anita ha mostrato ai fan il locale in centro a Roma (il Klu Pizza Club) dove ha spento le candeline e in tanti avrebbero notato un particolare che sa di frecciatina.

Il compleanno di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha postato moltissime foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai fan come ha festeggiato il suo 27esimo compleanno: all'interno di un locale esclusivo di Roma insieme agli amici di una vita ma anche a quelli conosciuti più di recente.

Gli ex gieffini invitati alla festa di compleanno erano: Angelica Baraldi, Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Fiordaliso.

Frecciatina ad Alessio Falsone?

Guardando le storie Instagram di Anita Olivieri, i suoi fan si sono chiesti se una frase in particolare non fosse riferita proprio ad Alessio Falsone. In un video pubblicato dall'ex gieffina si legge: «L'amore è per chi ha coraggio, tutto il resto è "da coppia"». Anita si trovava in un albergo romano fatto su misura proprio per le coppie, quindi, il messaggio sull'amore (forse) era una citazione decorativa dell'ambiente, anche perché i due sembrerebbero essersi lasciati in buoni rapporti.

