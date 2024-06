Nessy Guerra chiede aiuto per tornare in Italia: «Ho paura di subire violenze dal mio ex. Rischio di perdere mia figlia»

di Redazione web

Federica Sciarelli, a Chi L'ha Visto, ha raccontato la storia di Nessy Guerra una ragazza di Sanremo che, in questo momento si trova in Egitto e non riesce a lasciare il Paese con la sua bambina perché teme la reazione dell'ex compagno Tamer che la perseguita. Nessy aveva già contattato la trasmissione di Rai 3 per chiedere aiuto e aveva anche raccontato la sua versione dei fatti ovvero che Tamer la picchiava ed era violento. Lui, ovviamente, ha negato tutto. Nonostante su di lui gravino accuse come violenze, stalking e persecuzione, Nessy, ora, rischia di perdere la custodia della figlia perché è stata accusata di adulterio.

Il caso di Nessy e Tamer

Nessy e Tamer si sono conosciuti nel 2020 e si sono fidanzati, tutto andava bene fino a quando a luglio 2021, i due hanno avuto una discussione molto violenta e lui l’ha picchiata per la prima volta. Nessy era stata soccorsa da due ragazze che avevano chiamato l’ambulanza ma lei, impaurita, aveva detto che erano stati i cinghiali ad aggredirla. Tamer ha sempre negato tutto. La ragazza, però, non l'aveva denunciato per quanto fatto e, invece, aveva deciso di perdonarlo. Nessy, poi, ha scoperto di essere incinta e i due si sono trasferiti in Egitto, nonostante lui avesse sempre detto di essere un imprenditore e di lavorare in Italia. In un altro video inviato a Chi L'ha Visto, Nessy ha detto: «Da quando siamo qui, è sempre stato violento e dopo la nascita della bambina, ancora di più.

Le parole dell'ex fidanzata

Chi L'ha Visto è riuscito a raggiungere anche una ex fidanzata di Tamer che ha trovato il coraggio di denunciarlo e perché la picchiava. All'epoca della relazione con la donna si faceva chiamare Alessio e diceva di essere un chimico. La ragazza ha detto: «Quel periodo della mia vita è stato terribile. Io andavo a fare la spesa con mio padre per paura di incontrarlo. Una volta si intrufolò in casa e cominciò a dire che avrebbe bruciato la casa, che mi avrebbe ucciso. Sono riuscita a portarlo fuori di casa e, poi, ho denunciato tutto ai Carabinieri».

