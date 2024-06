«Biglietto aereo più costoso online? Sono andata al gate e la dipendente mi ha riso in faccia. Poi mi ha detto il prezzo..»

di Redazione Web

Si avvicina l'estate e con lei la data di partenza per le vacanze. I più previdenti hanno già prenotato tutto, ma c'è sempre qualcuno che si riduce all'ultimo minuto e vuole comunque evitare di spendere troppo, navigando il web alla ricerca di trucchi per risparmiare e offerte convenienti. Proprio per aiutare questo tipo di persone i social si sono riempiti di consigli e suggerimenti, tra cui uno riguardante il modo di aggiudicarsi il biglietto aereo più economico possibile: acquistarlo direttamente in aeroporto anziché online o in agenzia viaggi.

Jasmine si è imbattuta proprio in questo consiglio e ha deciso di seguirlo. Quando è arrivata al gate, però, e ha fatto presente la situazione alla dipendente, ha ottenuto una reazione decisamente inaspettata, un po' come il prezzo che le è stato indicato.

Biglietto aereo: il prezzo al gate e online

«Alle tipe che vi hanno detto che è più economico presentarsi direttamente in aeroporto per comprare il biglietto del volo anziché farlo online - dice Jasmine, chiaramente arrabbiata, nel video pubblicato sul suo account TikTok - spero tanto che vi sveglierete un minuto prima della sveglia per il resto della vostra vita».

La ragazza si è presentata direttamente al gate proprio come le era stato consigliato e «ho detto all'impiegata che volevo comprare dei biglietti aerei perché avevo sentito che era meno costoso che farlo online e la tipa mi fa "non è vero, ma lascia che te lo mostri"».

Gli utenti hanno commentato la clip e ringraziato la ragazza per essersi "sacrificata" e aver dato loro modo di capire se seguire o meno quel consiglio, mentre c'è chi precisa che in realtà dipende dalla compagnia aerea. Poi, da altre persone arrivano diversi suggerimenti: «Prima di cercare online vi conviene cancellare la cronologia del browser, anche se avete cercato il giorno prima. Aiuta», «Prova a utilizzare "Hopper", che ti dice il miglior orario per prendere i biglietti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 15:18

