Chiara Ferragni ritrova il sorriso: «La vera me è tornata. Contenta per il mio lavoro e per questa nuova vita»

La parola «luce» ce l'ha tatuata sulla pelle e ora, dopo un periodo negativo, Chiara Ferragni sente che sta recuperando tutta l'energia persa. L'influencer, parola sua, sta vivendo un periodo di rinascita. «Grazie per avermi aiutata così tanto dandomi tutta questa energia in questa nuova fase della mia vita», scrive sull'amato Instagram.

La nuova luce di Chiara Ferragni

Con un look total black da una saletta del suo ufficio ha spiegato ai suoi follower: «Ciao ragazzi, sono in ufficio. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho parlato con voi così e quindi mi sono detta "Forse devo fare una storia". Sento che ho davvero una forte energia in questo momento e questo è anche grazie a voi, a tutti i vostri commenti e messaggi e per essermi sempre stati vicino. Ho lavorato moltissimo su me stessa in questo periodo davvero strano della mia vita. Ho affrontato davvero molte cose, come del resto sapete già, ma adesso sento che la vera me stessa è tornata ed è davvero la migliore sensazione del mondo.

Il presunto flirt con Tony Effe

Dopo la separazione di Ferragni da Fedez, crescono le voci del flirt in corso tra l'influencer e il rapper Tony Effe. Come riporta anche Chi, i due sono stati paparazzati fuori da un noto ristorante di Milano.

