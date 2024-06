Oroscopo di giovedì 13 giugno 2024, tempo di pace: le incomprensioni si sgonfiano. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 13 giugno 2024. La Luna è in Vergine e stuzzica i sentimenti dei segni. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Urano è in Toro. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno è: «Riflettere su ciò che ha provocato dolore e agire se si può ancora recuperare». Alcuni segni sono, infatti, stanchi e distratti a causa di problematiche emerse nelle relazioni. Delle piccole pause, da una mansione lavorativa all'altra, potrebbero essere utili per ricaricare le batterie e così schiarire le idee. I segni di Fuoco non hanno molte energie. Tornano a battere i cuori dei segni di Terra. Quelli d'Aria sono concentrati sul lavoro. Quelli d'Acqua, escluso lo Scorpione, hanno le idee confuse.



Le previsioni di Leggo per giovedì 13 giugno 2024. Cosa succede ai segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua.