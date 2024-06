«Guadagno 130mila euro l'anno ma non è abbastanza per la mia famiglia di tre persone: ecco cosa abbiamo fatto per risparmiare»

di Redazione Web

Qual è il reddito annuo minimo che permette a una famiglia composta da due genitori e un figlio di vivere con tranquillità? Non si tratta soltanto di poter fare la spesa e mettere in tavola qualcosa da mangiare, o di pagare l'affitto e le bollette, vale a dire il minimo indispensabile. Si tratta, invece, di avere la possibilità di mangiare sano, anche se i prodotti freschi costano un po' di più rispetto a quelli surgelati, di fare una serata fuori casa o un viaggio di tanto in tanto per staccare dallo stress del quotidiano. Insomma, è la differenza tra vivere e sopravvivere.

Una mamma ha posto la questione in un video pubblicato sui social, facendo presente che nonostante un guadagno annuo di circa 130mila euro, lei e suo marito non sono riusciti a sostenere il sempre crescente costo della vita e hanno deciso di cercare metodi per risparmiare. Mentre c'è chi comprende il ragionamento ed esprime il suo accordo, diverse persone hanno fatto presente che forse il problema di questa famiglia è la cattiva gestione del proprio denaro.

Risparmiare in famiglia

«Mi imbarazza ammettere che sei mesi fa, con un reddito di 130mila euro l'anno, io e mio marito eravamo in perdita - dice la mamma nel video pubblicato sul suo account TikTok -.

Innanzitutto, Lou fa presente che c'è una grande differenza tra "necessità" e "desideri": «La nostra generazione, a essere onesti, è stata condizionata a comprare non appena si vuole qualcosa. Per esempio, ho sempre voluto queste tazze ma mi sono imposta di aspettare il momento di trovarle in un negozio di seconda mano, perché non erano una necessità».

Poi, è estremamente importante fare attenzione alle proprie spese e tenere costantemente traccia: «Questo ha fatto la differenza, ci ha fatto capire in quali ambiti stavamo buttando troppi soldi». Per rettificare la situazione Lou ha creato un foglio di calcolo automatico e ha realizzato che «il cibo per noi era il problema maggiore», ed è esattamente lì che ha agito, pianificando i pasti ed evitando gli sprechi. Infine, la mamma preferisce giocattoli e vestiti di seconda mano e quando può sfrutta le offerte di Facebook Marketplace.

Gli utenti, però, non sembrano molto convinti e fanno presente che nel video si vedono degli oggetti piuttosto costosi e che non ti aspetteresti di vedere in casa di chi lamenta problemi economici, tra cui un MacBook Pro. Altri, invece, fanno presente che il reddito è più che rispettabile. Qualcuno, però, supporta la prospettiva di Lou: «Io prendo 250mila dollari e non so come faccia la gente a vivere con meno di 200mila».

