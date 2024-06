Europei atletica, la 4x100 lo ha rifatto: Jacobs, Tortu, Meluzzo e Patta vincono l'oro nella staffetta

di Redazione web

Ancora una medaglia per l'Italia agli Europei di atletica leggera di Roma: la 4x100 azzurra, composta da Matteo Meluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu ha vinto la medaglia d'oro davanti all'Olanda e la Germani. Lo hanno fatto ancora: dopo l'esaltante oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, un altro oro, stavolta agli Europei e tra le mura di casa. Un risultato che dà grande ottimismo per i prossimi Giochi di Parigi.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piedi per la 4x100 maschile che vince l'oro e chiude il medagliere azzurro a quota 24 con 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Il Capo dello Stato esulta per il successo di Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu e poi accoglie in tribuna gli staffettisti azzurri per complimentarsi. Abbraccio anche tra i due campioni olimpici Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. La stessa passerella presidenziale, poi, è toccata anche ad Arese dopo il bronzo nei 1500 e a Larissa Iapichino.

