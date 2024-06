Barbara D'Urso, ritorno in televisione: la proposta (a sorpresa), trattativa in corso. «Pronti ad accoglierla»

di Cristina Siciliano

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: Barbara D'Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo. La conduttrice e Francesco Facchinetti condurranno il 13 giugno un evento legato al ritorno del Trapani calcio in serie C. E naturalmente c'è chi non aspetta altro che vedere Barbara D'Urso pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga carriera televisiva. Tanta l'attesa dopo il suo allontanamento da Mediaset ma la conduttrice potrebbe avere un annuncio in canna da lanciare a tempo debito: «una collaborazione» a sua immagine e somiglianza proprio su TeleSud, la rete di Valerio Antonini che le permetterebbe di tornare nelle case degli italiani. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara D'Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà. https://t.co/9rbhqTj8Au pic.twitter.com/aDax1NCf7h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 11, 2024

La proposta

È stato proprio Valerio Antonini, in un’intervista rilasciata nel suo canale televisivo, a far sapere che lui e il suo team di lavoro stanno parlando con Barbara D'Urso anche per delle collaborazioni future. «A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso - ha sottolineato Valerio Antonini a TeleSud -.

L'addio a Mediaset

Barbara D'Urso ha rotto il suo rapporto lavorativo con Mediaset. Dopo la sua ultima stagione, il 2 giugno 2023, il contratto della conduttrice, in scadenza a dicembre 2023, non è stato rinnovato dall'azienda di Pier Silvio Berlusconi. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha infatti sottolineato che è stata «strappata» via da quella che è stata la sua vita per troppo tempo (ben 15 anni).

