Il corpo di Eos trovato dopo 5 mesi: il cane rimasto accanto all'escursionista Vanessa Gatti, travolta da una valanga

Speranze finite per Eos. Dopo cinque mesi di ricerche la cagnolina di Vanessa Gatti, l'escursionista 30enne morta lo scorso 7 gennaio travolta da una valanga in Val Formazza, è stata trovata senza vita. Da quel drammatico giorno, in cui ha perso la vita anche Roberto Biancon, 53 anni. L'annuncio del ritrovamento del corpo di Eos è stato dato da un'amica di Vanessa, che per prima aveva lanciato l'allarme per attivare le ricerche del cane.

«EOS è stata ritrovata. Riposa in pace piccolina insieme alla tua Vane. Grazie a tutti per gli aiuti in questi mesi.

Per esserci stati anche solo con il pensiero o una condivisione», si legge in un post pubblicato su Facebook dall'amica di Vanessa, che aggiunge anche delle foto in cui la cagnolina è la protagonista. La speranza era che l'animale si fosse allontanato dalla padrona prima che la valanga la travolgesse, ma lo scioglimento della neve ha dato conferma del suo destino comune a quello della sua umana: a quanto pare, Eos e Vanessa sono rimaste vicine fino all'ultimo.

Eos era una cagnolina di quattro anni e dalla Sicilia era stata trasferita al canile di Grignano per poi essere affidata a Vanessa Gatti e diventare la sua fedele compagna di escursioni.

