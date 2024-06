Rissa alla Camera, il deputato M5S Leonardo Donno portato via in carrozzina: «Picchiato con due pugni alla testa»

Caos a Montecitorio. Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata: un deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, che stava cercando di dare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato colpito ed è caduto a terra.

«Un deputato della Lega gli ha dato due pugni in testa», denuncia il parlamentare di Avs Marco Grimaldi. Secondo quanto apprende l'agenzia Adnkronos, il protagonista dell'aggressione sarebbe stato il deputato leghista Igor Iezzi. Nell'Aula di Montecitorio sono intervenuti i medici, che hanno portato via Donno - visibilmente sconvolto - in carrozzina.