Giobbe Covatta: «Io e Costanzo parlavamo male di un sacco di gente. L'addio alla tv? Non mi è mai piaciuta»

Giobbe Covatta ripercorre tutta la sua carriera e i rapporti con i più illustri colleghi in un'intervista al Corriere della Sera, in cui racconta di Maurizio Costanzo, Enzo Iacchetti, altri comici con lui cresciuti e diventati famosi (o altri no) e in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, Il commosso viaggiatore. "Un riassunto dei nostri 30 anni di viaggi in Africa", racconta Covatta, che il libro lo ha scritto insieme alla moglie Paola Catella. E da anni è ambasciatore di Amref, a sostegno dell'Africa. "Cerco di fare il comunicatore, anche se ho fatto pure le vaccinazioni ai bambini, ma non è il mio mestiere".