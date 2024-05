Oroscopo di venerdì 17 maggio: l'Ariete è spento, mentre lo Scorpione è pronto a rinascere. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 17 maggio. Il cielo è immobile. In Toro ci sono ancora Mercurio, Venere, Giove, Urano e Sole. La Luna si trova in Vergine ancora per 24 ore, per poi traslocare in Bilancia sabato e domenica. Saturno e Nettuno sono in Pesci, mentre Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Staccare la spina». Diversi segni sentono un po' di stanchezza e questa influenza anche le loro relazioni. I segni di fuoco, come l'Ariete che non sente più la passione, sono spenti. I segni di Terra sentono l'influenza della luna nell'amica Vergine, che porta loro un po' di serenità. I segni di Aria sono un po' stanchi e i segni d'Acqua, escluso lo Scorpione, sono un po' giù di corda.

Le previsioni di Leggo per venerdì 17 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.