Guenda Goria, le foto del matrimonio con Mirko Gancitano: il cambio d'abito stile Lady D e le nozze da favola in Sicilia

Uno giorno da ricordare, impresso nella memoria di Guenda Goria e Mirko Gancitano, quello di oggi, 16 maggio. La coppia ha celebrato il loro amore con una cerimonia religiosa e un matrimonio da favola, di fronte ad amici e parenti, tra cui moltissimi personaggi pubblici e famosi, come Alex Belli e Delia Duran, Sarah Altobello, Giucas Casella e Federico Fashion Style.

La sposa, incinta al settimo mese, non riusciva a contenere la sua felicità durante uno dei giorni più importanti della sua vita.

Il matrimonio da favola

Un matrimonio da favola, quello di Guenda Goria e Mirko Gancitano.

La sposa ha indossato un bellissimo abito in pizzo con una casta scollatura a V e un lunghissimo strascico. La forma dell'abito bianco metteva in mostra il suo dolcissimo pancione e Guenda era radiosa, con il suo bouquet di peonie bianche.

Prima l'arrivo nella location scelta, la sposa si è cambiata d'abito e ha optato per uno più festoso che richiama l'indimenticabile abito di Lady Diana, con le maniche a sbuffo, sontuoso e sempre raggiante, come la futura mamma. Cambio outfit anche per il marito Mirko che da un semplice completo di sartoria color blu scuro, è passato ad un abito totalmente bianco che riprende la purezza di Guenda.

Adesso manca solo l'arrivo del piccolo Noah, previsto per luglio, e la splendida famiglia potrà finalmente godersi la felicità tanto desiderata e rincorsa.

Gli invitati

Tantissimi gli invitati al matrimonio, tra cui anche ex concorrenti del Grande Fratello, come Giucas Casella, Alex Belli e Delia Duran, Solei Stasi (che durante il reality show ebbe un flirt con Belli, sotto gli occhi della moglie Delia), Federico Fashion Style, Dyane Mello e Sarah Altobello.

