Isola, Francesco Benigno torna in Italia: «Domenica riabbraccio la mia famiglia, ma su quello che è successo non posso dire nulla»

Francesco Benigno torna sui social per tranquillizzare i suoi fan e annunciare il suo rientro in Italia, previsto domenica. L’ex naufrago, dopo l'esclusione dalla nuova edizione all’Isola dei Famosi, aveva attaccato duramente la produzione che inizialmente aveva divulgato la notizia del suo ritiro, salvo poi, modificarla: «Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione».

Benigno è tornato a parlare degli ultimi avvenimenti in seguito alla scelta di Vladimir Luxuria (e della produzione) di non mostrare i video che motivano la sua esclusione dal reality.

Le parole di Francesco Benigno

Francesco Benigno è tornato a parlare con un video su TikTok in cui aggiorna i fan sulla sua situazione e ringrazia i suoi sostenitori. «Faccio questo video che il mio avvocato mi ha permesso di fare per ringraziare tutta la gente che mi ha sostenuto.

I ringraziamenti alla famiglia che lo ha supportato: «Ringrazio la mia famiglia, mia moglie Valentina per l’amore e il sostegno e amore che mi dimostri ogni attimo. Ringrazio nostro figlio, i miei due ragazzi Manuel e Giuseppe che hanno sostenuto attraverso le mie pagine e fatto sentire la mia voce. Ringrazio amici e parenti, ma soprattutto mi fa piacere ringraziare questa immensa marea di gente he avrebbe voluto il mio rientro all’Isola».

Poi le parole sull’Isola: «Non posso dire niente sull’isola, ha in mano tutto l’avvocato Enrico Sanseverino che insieme al mio agente Mario Squillante stanno seguendo la vicenda. Domenica raggiungerò la mia famiglia che tanto mi manca e rientro in Italia. Dopo di che il mio avvocato mi farà sapere, insieme al mio agente. Vi ringrazio per il sostegno, affetto e verità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 10:26

