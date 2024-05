Kate, l'operazione all'addome «eseguita dai medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma»: il retroscena sulla principessa

di Redazione Web

L'operazione all'addome per il tumore alla quale Kate Middleton si è sottoposta lo scorso gennio è stata «effettuata da un'équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma». Lo svela il settimanale Gente, in un'anticipazione del numero che uscirà venerdì in edicola.

Il settimanale sottolinea poi che Re Carlo III sarebbe fiaccato da 'dolori alle ossa' che non gli lascerebbero tregua. Gente afferma di aver raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici.

Come sta Kate, mistero sul ritorno agli impegni pubblici

Kate non appare in video o in foto dall'annuncio del tumore dello scorso marzo, mentre l'ultima apparizione in pubblico risale allo scorso Natale.

Giovedì 2 Maggio 2024

