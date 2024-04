Meghan, le ruggini con Kate e William: «Io e Harry abbiamo personalità diverse». Il particolare sulla rottura non sfugge agli esperti

di Redazione Web

Crepe sempre più spesse, fino alla totale rottura. Le liti all'interno della Famiglia Reale hanno generato un vero e proprio scisma che tuttora sembra irrisolvibile. I duchi di Sussex Harry e Meghan Markle da un lato, e il principe e la principessa del Galles William e Kate Middleton dall'altro, sono arrivati allo scontro più totale. Ora l'Express ha riesumato una vecchia intervista con protagonisti gli allora "Fab Four", com'erano chiamati prima dello strappo, durante un evento al Royal Foundation Forum nel febbraio del 2018. In quell'apparizione Meghan si lasciò scappare alcune parole che potevano sembrare innocenti, ma per cui, secondo alcuni insider, possono essere i primi indizi rivelatori del deteriorarsi del rapporto all'interno della Famiglia Reale.

«Abbiamo personalità diverse»

In quel periodo la principessa Kate era in attesa del suo terzo figlio, il Principe Louis, mentre Meghan si stava preparando per convolare a nozze con Harry. Durante uno dei suoi interventi, Meghan ammise che lei e Harry avevano «personalità diverse» rispetto a William e Kate, forse alludendo alla profonda frattura che si stava sviluppando tra i fratelli reali e le loro consorti.

«Grazie al cielo ci sono personalità così diverse, perché solo così ci possono essere grandi cambiamenti», rivelò, riconoscendo i loro diversi temperamenti. «Se tutti pensano nello stesso modo, come si fa a spingere il limite sempre più in là?».

