«Carlo ha sempre tenuto una porta aperta nei confronti di Harry mentre Meghan Markle è tossica». La rivelazione dell'esperto reale

Il principe Harry sarà a Londra prossimamente e la conferma della sua presenza in città per il decimo anniversario degli Invictus Games è arrivata anche tramite un post Instagram del profilo dei giochi sportivi. «La Invictus Games Foundation celebrerà i suoi 10 anni con una cerimonia di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul il prossimo 8 maggio» si legge: «A festeggiare la Fondazione, ci sarà anche il principe Harry, il Duca di Sussex, l'attore Damian Lewis e i membri della comunità Invictus».

Meghan Markle non ci sarà e proprio riguardo al ritorno del Duca di Sussex da solo in Inghilterra si è espresso l'esperto reale Richard Fitzwilliams.

Le parole di Richard Fitzwilliams

Richard Fitzwilliams, noto commentatore reale, si è espresso in merito al ritorno del principe Harry a Londra in occasione degli Invictus Games. In una recente intervista rilasciata al The Sun, l'autore ha detto: «Re Carlo potrebbe essere disposto a incontrare Harry, potrebbe esserci un incontro ma questo non significa che l'accoglienza sarà calorosa. Il re ha sempre tenuto una porta aperta per Harry. Ci vorrà tempo perché le cose tornino come prima. Chiaramente la situazione è un po' cambiata nelle ultime settimane, viste le notizie riguardanti la salute di Carlo e quella di Kate. Nonostante questo, penso che ci sia ancora molta strada da fare, soprattutto perché Meghan si ripresenti a Londra insieme anche ai bambini, Archie e Lilibet».

Richard Fitzwilliams su Meghan Markle

Infine, l'esperto reale Richard Fitzwilliams si è anche espresso su Meghan Markle: «Meghan è tossica per la Famiglia Reale.

