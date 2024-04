Harry, «William e Kate non lo incontreranno, ecco perché»: cosa rivela l'insider di Buckingham Palace

di Redazione web

William e Kate stanno attraversando un momento molto delicato delle loro vite. La principessa sta lottando contro un tumore e si sta sottoponendo a tutte le cure del caso e il principe le sta fornendo supporto rimanendo accanto a lei e ai loro bambini.

L'ultima cosa che i principi del Galles desiderano in questo momento è qualche nuovo scoop o altre tensioni familiari che potrebbero coinvolgerli insieme a Harry e Meghan. Per questo sarebbe meglio che gli ex "Fantastici 4" non si incontrino e il fatto che non siano in programma ritrovi o incontri è stato confermato anche da una fonte vicina a Buckingham Palace.

Le parole della fonte

La fonte vicina alla Royal Family ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Ok!: «William e Kate si stanno concentrando sulla salute della principessa in questo momento.

Le dichiarazioni di Jennie Bond

L'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond ha spiegato a Ok! il suo punto di vista: «Penso che sia abbastanza improbabile che Meghan torni a Londra con Harry viste le continue tensioni familiari. La scelta più gentile che lei può fare in ora è quella di rimanere lontana dall'Inghilterra. Questo non è il momento di incontrare Carlo e Kate per risolvere le questioni familiari. Quindi il gesto più gentile da parte di Meghan sarebbe quello di rimanere in California».

