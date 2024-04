Jensare Ajdari, la mamma teme che la 15enne scomparsa da 5 giorni sia stata rapita. La telefonata: «Sto bene». Ma le ricerche proseguono

di Redazione Web

Jensare Ajdari ha 15 anni e le sue tracce si sono perse il 24 aprile, ormai diversi giorni fa, quando non si è presentata a scuola a Camposampiero (Padova), dopo il suono della campanella. La mamma ne aveva denunciato la scomparsa e aveva espresso i suoi timori riguardo il destino della ragazza: «Me l'hanno rapita», aveva detto.

I carabinieri hanno dato subito il via alle ricerche e sabato sera, 27 aprile, grazie al fiuto dei cani, è stato ritrovato lo zaino che la 15enne avrebbe dovuto avere con sé al momento della scomparsa.

Poi, nella serata di domenica 28 aprile, Jensare avrebbe telefonato a sua mamma, affermando di stare bene e promettendo di rientrare a casa tra qualche giorno. Le ricerche, però, proseguono: la giovane non è ancora rientrata.

La vicenda e l'ipotesi sull'allontanamento

I carabinieri di Camposampiero hanno portato avanti la ricerca di Jensare Ajdari, scomparsa da casa mercoledì pomeriggio, quando è uscita per andare alla scuola serale, dove però non è mai arrivata.

Già venerdì era arrivato un messaggio dalla 15enne: «SONO VIVA», ma i familiari avevano espresso dubbi sul fatto che fosse opera della figlia a causa dell'utilizzo del maiuscolo e si era ipotizzato potesse essere stato scritto da una terza persona. In un secondo messaggio, la giovane avrebbe scritto alla madre di essere a Mestre.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere del Veneto, non sarebbe la prima volta che Jensare si allontana da casa, anche se non era mai successo per un periodo di tempo così esteso.

