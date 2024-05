Fedez-Iovino, la rissa e la rivelazione a Pomeriggio 5: «Il rapper c'era, inquirenti sicuri». La sua risposta su Instagram

di Cristina Siciliano

A Pomeriggio 5 si torna a parlare del caso Fedez-Iovino. Fedez è ormai indagato. Le accuse sono di rissa, lesioni e percosse per l'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare i partecipanti. A incastrare il rapper però sarebbe un video delle telecamere di sorveglianza interne al complesso residenziale in zona Portello, dove abita il personal trainer, che riprende quanto accade davanti all’ingresso principale.

Fedez, la curva del Milan nega tutto: «Indignati da notizie non vere, nessun legame con il signor Federico Lucia»

Le parole di Michel Dessì

L'inviato Michel Dessì a Pomeriggio Cinque si trova davanti alla discoteca dove tutto è accaduto. «Da qui sarebbe partita la prima rissa - ha sottolineato l'inviato -. Ho due notizie: la prima è che gli inquirenti sono certi della presenza di Fedez sotto casa di Iovino alle 3.23.

«Gesticola in maniera controllata rispetto al sorriso che esibisce durante le sue dichiarazioni», ha sottolineato l'esperta del linguaggio del corpo a Pomeriggio 5.

