Anna Maria Veneziano, scomparsa la 19enne. Le indagini: «Aveva un appuntamento ma non si è presentata»

di Redazione Web

Giorni di ansia e paura a Lucera, in provincia di Foggia, dove da due settimane non si hanno notizie di Anna Maria Veneziano, una ragazza di 19 anni. La denuncia è partita dai familiari e dal centro educativo che la giovane frequenta da qualche tempo, sottolineando che la ragazza è scomparsa senza cellulare né documenti di identità. Inoltre non avrebbe con sé neanche i farmaci che assume regolarmente.

Come rivela il Corriere della Sera, ma il condizionale resta d'obbligo, Anna Maria avrebbe avuto un appuntamento con alcune persone, ma a quell'incontro non sarebbe mai arrivata. Secondo gli investigatori il suo sarebbe comunque un allontanamento volontario.

Il precedente

Già cinque anni fa, infatti, la ragazza allora minorenne non si presentò a scuola (mentre frequentava il primo anno di alberghiero). Si era pensato il peggio: la comunità del posto si era mobilitata con annunci social e volontari impegnati nelle ricerche. L'allora 14enne fu infine ritrovata nei pressi della stazione ferroviaria a Foggia il giorno dopo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA