Christian Di Martino è il cognato di Federico Dimarco, in ospedale la maglia dell'Inter in dono: come sta il poliziotto ferito a Lambrate

Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Milano Lambrate da una marocchino giovedì scorso e ricoverato all'ospedale di Niguarda, è sveglio e le sue condizioni sono in progressivo miglioramento. Il viceispettore 35enne respira autonomamente e risponde alle domande che gli vengono fatte. Nella giornata di lunedì 13 maggio l'agente ha ricevuto, come rivelato da Fabrizio Biasin su Libero, una maglia autografata da tutti i giocatori dell'Inter.

Christian Di Martino, chi è il poliziotto accoltellato a Lambrate: il viceispettore aveva tentato di proteggere il suo aggressore

L'agente cognato di Federico Dimarco

E' quella del difensore nerazzurro Federico Dimarco, che è suo cognato, essendo sposato con la sorella della fidanzata del viceispettore. La casacca interista è stata appesa nella stanza dell'ospedale Niguarda, dove il poliziotto sta guarendo dall'aggressione subita mentre era in servizio da un nord africano alla stazione di Lambrate.

Il ministro in visita all'agente ferito

«Sentivamo il dovere di venire a portare la nostra vicinanza alla famiglia, ma abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere il ragazzo. Incrociamo le dita e ci compiacciamo dei progressi che sta facendo. Gli abbiamo espresso gratitudine per quello che ha fatto e come lo ha fatto».

«Christian ha davvero una tempra fortissima e gli auguro che possa riprendersi pienamente il prima possibile». Cosi l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che questa mattina ha fatto visita all'ospedale Niguarda a Christian Di Martino, vice ispettore della polizia, accoltellato alla stazione ferroviaria di Lambrate alcuni giorni fa. «Gli operatori del 118 e i sanitari di Niguarda hanno fatto un lavoro incredibile per salvargli la vita -ha aggiunto Bertolaso- e a loro va, ancora una volta, un grandissimo ringraziamento. Anche in questo caso è stato dimostrato come la sanità lombarda si collochi a livelli d'eccellenza per certi versi unici. Un'eccellenza rappresentata nella situazione specifica dalla competenza e dalla professionalità del 'Trauma Team' dell'ospedale Niguarda». Dopo essersi trattenuto qualche minuto nel reparto di rianimazione per scambiare alcune parole con il poliziotto, l'assessore ha incontrato alcuni colleghi del vice ispettore ringraziandoli e complimentandosi con loro per il lavoro che svolgono ogni giorno.

