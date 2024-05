Chiara Ferragni ritrova il sorriso a Roma, la frecciatina a Fedez: «Praticamente è mio marito». La mamma del rapper: ossessione

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni sembra ritrovare il sorriso nella Capitale. La 37enne si è concessa un weekend a Roma con i figli Leone, 6 anni, e Vittoria, 3 anni. Una festa della mamma all'insegna del sole e dell'amore per i suoi figli e non solo. Con loro, infatti, c'erano anche gli amici di sempre. Tra questi Angelo Tropea, presente nella vita dell'imprenditrice digitale anche nei momenti peggiori e di maggiore difficoltà. Tra pizze fatte in casa e tante coccole, però, Ferragni non si è lasciata sfuggire una piccola frecciatina nei confronti dell'ex Fedez, 37 anni.

La frecciatina a Fedez di Ferragni

Ferragni, oltre che a vari scatti e post, ha condiviso con Tropea molte storie su Instagram durante il nuovo soggiorno nella Capitale. «Praticamente mio marito», ha scritto sotto l'ennesima storia, giocando sulla presenza costante del suo migliore amico nella sua vita.

La mossa della suocera

La mamma del rapper, Annamaria Berrinzaghi, in una storia su Instagram ha condiviso il significato del termine "ossessione". Ma a cosa fa riferimento? All'"ossessione" della stampa per il figlio Fedez o alle frecciatine della moglie al rapper? Non è dato saperlo. Intanto, per Fedez – il cui nome, secondo il Corriere della Sera, è stato deferito all'autorità giudiziaria per rissa – non mancano i problemi. Domenica 12 maggio al salone del libro di Torino, il rapper è intervenuto sulle voci del presunto pestaggio di Cristiano Iovino. Tutto sarebbe partito, secondo alcune indiscrezioni, da alcune parole rivolte ad una ragazza bionda in compagnia di Fedez, probabilmente Ludovica Di Gresy.

«Si parla di nove persone – ha ribattuto il rapper – che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan.

