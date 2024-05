Chiara Ferragni, la mossa del papà di Fedez verso la (ex) nuora e la ripartenza dal cinema: «Geniale»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni ha da poco compiuto 37 anni. Dopo il terribile periodo a seguito dell'inchiesta per truffa aggravata e la separazione (quasi) ufficiale con il marito Fedez, la Ferragni sembrerebbe aver ritrovato un po' di pace accanto ai suoi amici di sempre e alla sua famiglia. Immancabili i suoi figli, Leone e Vittoria, con i quali ha spento le candeline prima del grande party insieme a tutti gli invitati.

Tra i vari commenti alle foto della festa di compleanno, le parole di Franco Lucia, papà di Fedez, hanno stupito i fan.

Il commento di Franco Lucia

La separazione di Fedez da Chiara Ferragni non ha interferito nel legame tra l'imprenditrice digitale e il suocero che ha voluto comunque essere presente in occasione del compleanno della sua ormai ex nuora.

Il gesto è stato molto apprezzato dai fan che hanno commentato con messaggi di supporto e sostegno.

Il futuro di Chiara Ferragni

Nuova vita a Hollywood per Chiara Ferragni? La ripartenza e rinascita potrebbero passare per l’America, come dimostrato da alcune voci e dalle rivelazioni del produttore Andrea Iervolino che sta pensando al suo nuovo film, Maserati - A Racing Life". Il produttore ha raccontato al Corriere della Sera: "Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo. I brand che la scaricano sbagliano”.

A Pomeriggio 5, Myrta Merlino e i suoi ospiti hanno commentato questa nuova svolta della Ferragni, in particolare Candida Morvillo: “Mi sembra che sia una ripartenza geniale. I problemi in Italia per l'imprenditrice non sono ancora risolti, e c'è da parte dei suoi follower un sentimento negativo che spaventa gli inserzionisti. Fare l'attrice, quindi, è una "mossa del cavallo" che come negli scacchi sorprende, perché - se tutto verrà confermato - la Ferragni riparte dall'estero dove ha un percepito più positivo di quello che c'è in Italia".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 22:12

