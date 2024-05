Prende il fucile del papà e parte un colpo in faccia: morto un ragazzino di 14 anni

di Redazione web

Tragedia in Sardegna. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando le armi del padre in casa a Villasalto, nel sud Sardegna. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando di ricostruire la tragedia. Da quanto si apprende, dal fucile sarebbe partito inavvertitamente un colpo che non ha lasciato scampo all'adolescente.

La dinamica della tragedia

Il giovane stava maneggiando il fucile e altre armi che il padre custodiva in casa, quando è partito il colpo che lo ha centrato al volto uccidendolo. La tragedia è avvenuta verso le 16. I carabinieri della Compagnia di San Vito saranno coadiuvati dagli specialisti del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari per ricostruire i dettagli di quanto accaduto.

Gli specialisti dell'Arma ora effettueranno i rilievi nella casa e sentiranno i parenti della vittima, per capire cosa è accaduto nella casa. Si cerca soprattutto di appurare come mai il 14enne si sia messo a maneggiare il fucile e altre armi del padre. Al momento l'ipotesi più avvalorata è quella dell'incidente, del colpo partito per errore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA