«Fedez beccato mentre bacia Ludovica Di Gresy?». Spunta una foto sospetta e il rapper replica così

«Nelle nostre serate non succede nulla», diceva Fedez a Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5 che cerca sempre lo scoop e la notizia per Myrta Merlino. Ma secondo alcune foto uscite nelle ultime ore non sembra essere proprio così. Il rapper avrebbe voltato definitivamente pagina con un nuovo flirt, Ludovica Di Gresy, giovane modella e studentessa bionda con gli occhi azzurri.

Due le foto mandate a Very Inutil People di un bacio molto passionale al Volt, noto locale di Milano, del 9 maggio e, secondo quello che mostrano le immagini, i due potrebbero essere proprio Fedez e Ludovica.

La segnalazione

Sono state due le foto inviate all'account Very Inutil People che mostrano inizialmente due persone che si scambiano un bacio molto appassionato, mentre nella seconda foto si vedono chiaramente i volti di Fedez e Ludovica Di Gresy.

La smentita di Fedez

La notizia di Fedez e Ludovica Di gresy ha iniziato a circolare già da qualche giorno, ma il rapper aveva smentito le voci durante la sua partecipazione al programma radiofonico La Zanzara con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, il 6 maggio, dove aveva rivelato: «Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta».

Solo amicizia quindi tra i due, niente di più, almeno fino alla prossima dichiarazione.

