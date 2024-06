Isola, Alvina terza finalista. Matilde Brandi col seno di fuori sbotta: «Non voglio finire sui social così»

di Ida Di Grazia

Nella semifinale dell'Isola dei Famosi di domenica 2 giugno la "giugulare" di Matilde Brandi, tanto amata dai social, ha rischiato di venir fuori come il suo seno. Durante la prova per decidere il terzo finalista, la showgirl ha dovuto sfidare Alvina Verecondi Scortecci. La prova dell’Orologio Honduregno è stata scelta da Edoardo Stoppa, a vincere è la contessa Nip, ma la polemica continua.

Matilde Brandi furiosa

Alvina Verecondi Scortecci, la regina degli aperitivi e l'ultima concorrente Nip rimasta in gara, è la terza finalista dell'Isola dei Famosi. La contessa ha vinto la prova di forza contro Matilde Brandi durante la puntata di domenica 2 giugno.

Durante la gara però, che consiste nello spostare un pesante tronco di legno e far in modo di trascinare l'avversaria oltre la linea, a Matilde Brandi si è spostato il costume lasciando intravedere un capezzolo.

La prova prevede tre manche ma Matilde non ha intenzione di andare avanti e sbotta: «Non voglio finire sui social così con il seno di fuori», Elenoire Casalegno le porta una maglietta per affrontare il secondo round ma l'ex ballerina è furiosa, prova a farla ma molla subito e finisce al televoto: «Nella prima ho mollato perché avevo il seno di fuori, poi Alvina ha dieci kg più di me io peso 50 chili era più giusto che questa prova la facessero due uomini».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 00:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA