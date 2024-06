Brad Pitt, perché 4 figli (su 6) hanno rinunciato al cognome del padre? «Beveva troppo e ci picchiava», i racconti choc

L’ultima è stata Shiloh Nouvelle, 18 anni compiuti il 27 maggio, che proprio in occasione del suo compleanno si è fatta un regalo: depositando in tribunale le carte per cancellare il cognome del padre e mantenere solo quello della madre Angelina Jolie.

Shiloh è la quarta, tra i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie, ad aver rinnegato il cognome del padre: la sorella Vivienne, 15 anni, ha scelto di presentarsi solo col cognome materno sui materiali del musical di Broadway cui ha lavorato come assistente con la madre produttrice. Una decisione probabilmente non ufficiale, dato che la ragazza non ha ancora compiuto 18 anni, ma che fa sottolinea la distanza dell'attore dai figli, naturali e adottati, avuti insieme all'ex moglie. Brad Pitt, 60 anni ha sei figli, tre naturali e tre adottivi.