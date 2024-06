Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese fanno il nome del vincitore: «Ecco chi sarà»

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli e Dario Maltese si espongono sul possibile «vincitore» dell'Isola dei Famosi. I due opinionisti hanno fatto il nome dei favoriti per la vittoria della finale del reality condotto da Vladimir Luxuria. Il loro pronostico però non è così scontato poiché entrambi hanno fatto un nome di uno dei concorrenti che è riuscito a dimostrare il suo coraggio giorno dopo giorno. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto nel dettaglio.

L'opinione di Dario Maltese

«Per me il vincitore è Edoardo Franco perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia - ha sottolineato l'opinionista a Casa SDL -. La sua strategia l'ha messa in campo anche con grande intelligenza. È stato davvero uno stratega molto raffinato.

Il pensiero di Sonia Bruganelli

L'opinionista condivide la riflessione di Dario Maltese su Edoardo Franco. «Secondo voi lui non ha il physique du role per essere il vincitore? Nel senso che ha un'estetica simpatica - ha aggiunto -. È buffo. Si è presentato che sembrava potesse essere una vittima e invece piano piano ha dimostrato di non esserlo assolutamente. Ce le ha un pochino tutte. Lui è il classico orsacchiotto che poi diventa un po' tigre»

