Arrestato Marcello Colafigli, il "Bufalo" della Banda della Magliana: a 70 anni controllava ancora lo spaccio a Roma

Non è finita come nella popolare serie tv Romanzo Criminale, in cui finiva i suoi giorni facendosi sparare addosso dalla polizia in un bar. Ma a 70 anni controllava ancora lo spaccio Marcello Colafigli, detto "Marcellone", uno dei promotori storici della Banda della Magliana, che è finito in manette questa mattina in una maxi operazione dei carabinieri contro un gruppo criminale con base logistica nella Capitale.