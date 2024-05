Fedez, riparte (in ciabatte sulla Porsche) dalla numerologia e dal mental coach. Lo sfottò a Chiara Ferragni: «Il fit check si fa così?»

di Dajana Mrruku

Fedez e la numerologia, un amore che va avanti da molti anni e a quanto pare più duraturo di quello che lo legava a Chiara Ferragni. I fan del rapper sanno molto bene quanto lui sia legato all'astrologia e alle carte, soprattutto. Ogni volta che va a far visita alla nonna, infatti, ne approfitta per ottenere anticipazio sul suo futuro. Questa volta, tuttavia, ha voluto affidarsi a uno dei mental coach più famosi: Alberto Ferrarini. Il rapper è partito da Milano sulla sua Porsche per raggiungerlo a Treviso, in Villa Sandi, per continuare un percorso di scoperta di se stessi iniziato qualche tempo fa.

Prima di arrivare in Villa Sandi, Fedez si è fermato in un ristorante trevigiano, Antica Osteria Guarnier, dove il ristoratore è riuscito a "rubare" una foto.

Fedez, lo sfottò a Chiara Ferragni

Fedez è tornato a Milano a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi e ne ha approfittato per fare un breve fit check ironico che ai fan dei Ferragnez è suonato come uno sfottò alla (ex) moglie Chiara Ferragni, che è solita fare i fitcheck per mostrare ai suoi follower i suoi look. «Seguitemi per altri consigli "fescion"», deride e scherza il rapper, mentre mostra la sua maglietta per "celebrare la storia del Vaticano", felpa nera e jeans cargo, insieme all'immancabile borraccia azzurra di Versace personalizzata, con la sua iniziale.

«Come è che si dice alla fine? Il fit check si fa così?» conclude il rapper, tra le risate fuoricampo provenienti, probabilmente dalla sua assistente Eleonora.

