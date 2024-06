Dispersi nel Natisone, il testimone: «Erano a un paio di metri dalla salvezza». Lo sgomento dei pompieri: «Ci sono scivolati via»

di Redazione web

Il fiume Natisone come sfondo. Un abbraccio che potrebbe essere l'ultimo. A Premariacco, in Friuli, continuano le ricerche di Patry, Bia e Cristi, i tre giovani dispersi travolti dalla corrente. Al momento è stata rinvenuta solo una borsetta di una delle ragazze dove dentro c'era il cellulare da cui è partito il segnale di sos al numero di emergenza 112.



I tre dispersi sono Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato, Cristian Casian Molnar di 25 anni. Patrizia vive con la famiglia a Basaldella di Campoformido, a pochi passi da Udine, una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design. Doros era arrivata da pochi giorni dalla Romania a Udine per trovare i genitori che vivono lì. Crstian è originario della Romania e residente in Austria. I loro parenti sono rimasti fino a tardi nella giornata del 1° giugno.



Maltempo in Friuli, ritrovata la borsa con il cellulare di uno dei 3 giovani dispersi nel Natisone



La nuova testimonianza

Spunta una nuova testimonianza: «I ragazzi erano nel panico ma la situazione non era ancora compromessa: li separavano dalla salvezza soltanto un paio di metri d'acqua, con altezza ancora limitata. Purtroppo erano indecisi sul da farsi: stavano cercando il punto più basso dove poter attraversare, ma erano impanicati e ho subito chiamato i carabinieri». Lo ha detto, a TeleFriuli, l'autista dello scuolabus comunale di Premariacco (Udine) raccontando di aver notato i ragazzi attraversando il ponte Romano.

«Ci sono scivolati via»

Dopo l'allarme dei carabinieri, i pompieri di Udine giungono sul posto. Come riporta il Corriere, lanciano dei barchini dal ponte. Tutto inutil. Così, un pompiere si tuffa e tenta di andare al di là dell’isolotto dove sono imprigionati Patrizia e i suoi amici. La corrente è troppo forte e deve arrendersi.Un collega, dal ponte, invita i tre ad abbracciarsi. «Fate massa, fate massa».

Le ricerche

Dopo quasi 36 ore dalla scomparsa, i soccorritori hanno perso ormai ogni speranza di ritrovare i giovani ancora in vita, ma ovviamente proseguiranno nelle ricerche fino a quando non avranno restituito i loro corpi alle famiglie. I parenti sono giunti stamattina sul posto e da allora assistono, muti, alle continue verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici della Protezione civile. Il resto sono lacrime di disperazione dei parenti, assistiti da una psicologa.

La festa rimandata per volere del Natisone

C'erano tante cose da celebrare: il test appena superato da Patrizia, iscritta al secondo anno dell'Accademia di Belle arti; un esame terminato poco prima delle 12, giusto in tempo per salire in auto con gli amici e raggiungere «Premariacco beach», approfittando anche di un'improvvisa - e inattesa - schiarita del cielo. C'era da festeggiare la riunione familiare di Bianca, da soli tre giorni in Italia per fare visita ai genitori, che non vedeva da molto tempo; per non parlare del ricongiungimento con il fidanzato Cristian, che dopo una sosta in Austria dal fratello si era precipitato in Friuli per poter stare con lei. Un momento di gioia da condividere e immortalare con il telefonino. Ma niente selfie spericolati: avevano scelto come sfondo i colori primaverili del Natisone. Senza fare i conti con il suo terribile lato oscuro.

La ricostruzione

In pochi minuti il torrente, ingrossato a monte da precipitazioni eccezionali, ha iniziato a salire. Niente che sembrasse così tragico. I ragazzi avevano percorso un sentiero che conduce al centro del greto. Da quella posizione si sono visti sbarrare la strada del ritorno a riva da una prima lingua d'acqua. In quell'istante c'è stata la loro ultima chance di salvezza. «Erano all'asciutto - ricorda l'autista dello scuolabus comunale che transitava sul ponte soprastante - ma già nel panico. Si vedeva che non sapevano cosa fare. Li separava dall'argine soltanto un tratto di un paio di metri d'acqua, fondo al massimo fino all'altezza del loro busto. Non se la sono sentiti di guadare, sono arretrati fino al centro del letto del fiume». Lì hanno atteso i soccorsi, nell'abbraccio tristemente famoso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA