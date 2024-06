«Ho parlato con Chiara Ferragni di Fedez, quante ne ha combinate! La sua risposta mi ha sorpreso. Ho salvato tutto»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni senza freni su Fedez. L'imprenditrice digitale non potrebbe essere più lontana dal suo ormai ex, nonostante siano vicinissimi. Entrambi a Forte dei Marmi per trascorrere il weekend in compagnia dei loro rispettivi amici, i due non si sarebbero incontrati, anzi. Dopo i numerosi avvistamenti del rapper con modelle e influencer negli ultimi giorni, Ferragni si sarebbe lasciata andare a un commento molto piccato mentre chattava con un'esperta di gossip.

Le rivelazioni

Durante il programma radiofonico Gente di Marte, in onda su Radio Marte, Deianira Marzano è intervenuta per parlare del divorzio più discusso del momento, quello tra Chiara Ferragni e Fedez.

I Ferragnez hanno cercato di mantenere privato il loro rapporto, cercando di rispettarsi l'un l'altro per il bene, soprattutto, dei figli ancora piccoli, ma i due non riescono proprio a non lanciarsi frecciatine, lei con le foto di fronte alla statua di Napoleone e video su TikTok provocatori e lui con nuove barre e rime nelle sue prossime canzoni in uscita, tra cui anche "Sexy Shop".

