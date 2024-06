Diletta Leotta, addio al nubilato in discoteca a Ibiza: «Mi sposo». La festa, il dress code e gli ospiti

«Mi sposo». È iniziato così, dopo aver stappato la bottiglia di champagne, l'addio al nubilato di Diletta Leotta che il 22 giugno convolerà a nozze con Loris Karius. Una festa rigorosamente tinta di bianco con tanto di mini dress (preview per il matrimonio) firmato Atelier Emè. Il prezzo dell'abito è intorno ai 1.000 euro. Una mise leggera e preziosa con lunghe code bianche dietro: perfetta per Diletta Leotta e il suo addio al nubilato a Ibiza. In compagnia delle sue amiche Francesca Muggeri, Irene Simeone, Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla si sono scatenati nella famosissima discoteca Ushuaïa.