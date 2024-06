Giada Zanola, la sorella Federica: «Non si è uccisa. Per noi Andrea era a posto». Favero sotto choc in carcere

di Redazione web

Giada Zanola, 34 anni, era ancora viva, forse priva di sensi, quando il suo ex compagno Andrea Favero, 39 anni, l'ha gettata dal cavalcavia dell'autostrada A4, a Vigonza, Padova. Il risultato è emerso dall'autopsia: sul corpo non sarebbero stati evidenziati segni di strangolamento, o ferite di arma da taglio sul corpo. È possibile, però, che Favero l'abbia tramortita per riuscire a sollevarne il corpo oltre la ringhiera che in quel punto misura circa due metri.

«Non si è uccisa»

«Al suicidio non avevo creduto sin dall’inizio – spiega, come riporta il Corriere della Sera, Federica Zanola, sorella di Giada – Non riuscivamo a renderci conto di nulla, il giorno dopo si parlava già di omicidio. Una notizia terribile. Sarà fatta giustizia. Mi fido degli investigatori. Solo loro ci possono aiutare a fare chiarezza. Di sicuro Giada non si sarebbe mai suicidata».

«Non eravamo in allarme»

Nonostante tutto quello che sta emergendo su Andrea Favero la sorella di Giada afferma di non ricordare «episodi che ci abbiano messi in allarme, non abbiamo mai sospettato di nulla, altrimenti saremmo andati subito a denunciare. Per noi Andrea era un ragazzo a posto».

Le paure di Giada Zanola

È emerso, però, che Giada aveva confidato alle amiche molte paure, dopo la crisi del rapporto con Favero.

Attesa per gli esami tossicologici

Dai racconti delle amiche si è appreso anche un timore ulteriore. Quello che l'uomo potesse avvelenarla, o drogarla a sua insaputa. Una circostanza che potrebbe venire chiarita dagli esami tossicologici sui campioni prelevati nel corso dell'autopsia, e per il cui esito sarà necessario attendere circa trenta giorni.

Andrea Favero in carcere sotto choc

«Penso sempre e soltanto a mio figlio» ripete – da dietro alle sbarre di una cella della casa circondariale Due Palazzi di Padova – Andrea Favero. L'uomo, spiega il Messaggero, era geloso e aveva paura di non riuscire più a vedere suo figlio. Quando la 34enne è stata scaraventata dal cavalcavia mancavano solo due giorni all’inizio del suo nuovo lavoro. Un lavoro che l’avrebbe portata a trascorrere l’intera giornata accanto al suo nuovo compagno.

La tensione tra i due, negli ultimi mesi, era diventata insostenibile. Favero e Zanola vivevano da separati in casa. Per lui la possibile separazione era diventata un’ossessione. Si diceva ancora «innamoratissimo» della donna. Al punto di accettare di vivere ancora con lei, pur sapendo che lei aveva una nuova relazione. Per il 38enne non era la prima separazione.

