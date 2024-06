«Vittima di mobbing al lavoro dopo lo stupro di gruppo, nessuna umanità dai colleghi. La cosa più dolorosa? Mi ha licenziata una donna»

di Redazione web

Ha vissuto una violenza indicibile e poi, dopo che l'azienda che aveva espresso sostegno e solidarietà, è arrivata la doccia fredda: il licenziamento. «Quello che mi ha fatto più male - ha raccontato la manager torinese 32enne vittima di uno stupro di gruppo ai Navigli e lasciata a casa da un giorno all'altro - è essere stata licenziata da una donna. Anzi tutte quelle che, alla fine, hanno deciso di farmi fuori dall’azienda sono donne. E io che ho sempre creduto alla solidarietà femminile…»

Il racconto che la donna fa al suo avvocato Alexander Boraso è agghiacciante. Anche perché in quella azienda, società di Assago (Milano) con sede legale in Olanda, specializzata nel commercio di brand di lusso, ci lavorava da tre anni. «Poi dopo quello che sono stata costretta a subire - riporta La Stampa - pensavo davvero di trovare un po’ di umanità, di supporto, almeno di comprensione.

La violenza e il licenzamento

Il 16 marzo 2023, dopo una serata a base di alcol con quelli che credeva essere tre suoi amici, la 32enne torinese è stata violentata dal branco sui Navigli a Milano. I tre sono stati identificati e arrestati e per lei è iniziato un calvario di visite, ricoveri, sedute psicologiche e psichiatriche. Dopo sei mesi è tornata al lavoro, ma non era ancora pronta. Ha chiesto altro tempo e invece di comprensione e supporto ha ricevuto una lettera che la lasciava a casa, con una buonauscita di 5mila euro, perché la sua posizione non era più necessaria.

«In un’ottica di maggior efficienza abbiamo deciso di riorganizzare le nostre attività, sopprimendo la posizione da lei attualmente ricoperta e ridistribuendo le sue attuali mansioni tra altri dipendenti attualmente impiegati presso di noi. La informiamo che, dopo attenta verifica, abbiamo constatato l’impossibilità di adibirla ad altre mansioni». La 32enne è svenuta leggendo le motivazioni contenute nella lettera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA