Rosignano, il video dello schianto al casello: l'auto impazzita arriva come un “missile”. «Nessun segno di frenata»

L'auto che piomba come un missile sul casello di Rosignano sull'autostrada A12: nessun segnale di frenata. La vettura che giunge in diagonale dopo aver sbandato ed essere finita contro il guardrail. Le immagini delle telecamere di sicurezza dell'autostrada riprendono esattamente cosa è successo ieri pomeriggio. Le vittime sono Robert Friendrich Fendt e Maria Cornelia Schubert, marito e moglie tedeschi di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, che con la loro auto, una Honda, viaggiando in direzione Roma, hanno impattato a forte velocità contro un'altra auto, una Fiat 500, ferma al casello guidata da Marco Acciai, la terza vittima.

