Influencer ferita, cosa è successo a Siu? L'ipotesi caduta (falsa), il foro nel petto e il ruolo del marito. «C'è un indagato»

Soukaina El Basri, meglio conosciuta come Siu, è in coma farmacologico: le sue condizioni risultano gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ma è mistero su cosa sia successo all'influencer trentenne di Biella, portata in ospedale dal marito Jonathan Maldonato, unica persona presente in casa, che avrebbe parlato di una caduta: ipotesi incompatibile con le condizioni della ragazza, che invece aveva un foro nel petto.