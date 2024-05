Chiara Ferragni senza trucco e in accappatoio dopo la notte folle a LA: «Ti aspettiamo a casa»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni è tornata a casa, struccata e in accappatoio dopo un lungo viaggio che l'ha riportata in Italia dopo alcuni giorni trascorsi in America insieme ai suoi amici. L'imprenditrice digitale ha provato a distrarsi dai suoi problemi nel settore professionale e quello sentimentale degli ultimi mesi. Non sono stati momenti facili, la rottura con Fedez e tutte le voci di gossip che lo hanno legato a misteriore ragazze durante le sue serate fuori sono sicuramente arrivate anche a lei che in questo momento sta ricominciando a postare regolarmente la sua vita, dagli outfit alle esperienze con gli amici.

Anche lei si sta divertendo e si sta distraendo, come mostrano le storie Instagram del suo migliore amico, Manuele Mameli.

La serata scatenata

Chiara Ferragni è stata immortalata nelle storie Instagram in un locale notturno di Los Angeles mentre ballava scatenata tra i tavolini e gli stripper che indossavano solo biancheria intima e calze a rete. L'influencer ammiccava verso la telecamera e gli amici Chiara Biasi e Manuele Mameli riprendono la scena e si divertono insieme, lasciando i problemi fuori dalla porta del locale.

L'ultima serata folle a LA e poi diretti verso l'aeroporto per tornare ai doveri che la attendono a Milano, dai figli Leone e Vittoria agli impegni lavorativi e non solo. «Ti aspettiamo a casa», commenta la sorella Francesca Ferragni sotto il post Instagram, pronta a riabbracciarla.

